Рекордный обвал биткойна: какой минимальной цены достигнет криптовалюта

На рынке произошло падение Bitcoin, что было спровоцировано большим оттоком капитала. Если такая тенденция продлится несколько месяцев, то цена криптовалюты может существенно обвалиться – даже до 70 тысяч долларов за монету.

До какого уровня может опуститься биткойн, если падение на рынке будет продолжаться?

В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заметил, что на сегодня является важным уровень поддержки на рынке в диапазоне 97 – 98 тысяч долларов. А если рынок потеряет эту поддержку, то есть цена опустится ниже этого показателя, то есть риск перехода к "медвежьей фазе".

Аналитик напоминает, что кроме Bitcoina, значительной коррекции цены подверглись другие популярные криптовалюты: эфир, солана и др.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Если же падение на рынке продлится несколько месяцев, то потенциал падения криптовалюты составит 70 – 75 тысяч долларов за монету. В то же время это не отменяет того, что через длительный период биткойн может восстановиться.

Шевчишин объясняет, что коррекция цены в более 20% официально считается переходом к "медвежьей фазе".

Что означает "медвежья фаза": это длительный период спада цен на активы на фондовых рынках (стоимость акций, криптовалют и т.д.). В этот период инвесторы покупают меньше, а продают больше.

Что произошло на рынке криптовалют?