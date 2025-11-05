Рекордный обвал биткойна: какой минимальной цены достигнет криптовалюта
- Bitcoin переживает значительное падение цены из-за большого оттока капитала – стоимость упала ниже 100 тысяч долларов, а затем вернулась к показателю в более 101 тысячи долларов.
- Есть даже вероятность, что валюта может упасть до 70 тысяч долларов за монету, если тенденция продолжится.
На рынке произошло падение Bitcoin, что было спровоцировано большим оттоком капитала. Если такая тенденция продлится несколько месяцев, то цена криптовалюты может существенно обвалиться – даже до 70 тысяч долларов за монету.
До какого уровня может опуститься биткойн, если падение на рынке будет продолжаться?
В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заметил, что на сегодня является важным уровень поддержки на рынке в диапазоне 97 – 98 тысяч долларов. А если рынок потеряет эту поддержку, то есть цена опустится ниже этого показателя, то есть риск перехода к "медвежьей фазе".
Аналитик напоминает, что кроме Bitcoina, значительной коррекции цены подверглись другие популярные криптовалюты: эфир, солана и др.
Если же падение на рынке продлится несколько месяцев, то потенциал падения криптовалюты составит 70 – 75 тысяч долларов за монету. В то же время это не отменяет того, что через длительный период биткойн может восстановиться.
Шевчишин объясняет, что коррекция цены в более 20% официально считается переходом к "медвежьей фазе".
Что означает "медвежья фаза": это длительный период спада цен на активы на фондовых рынках (стоимость акций, криптовалют и т.д.). В этот период инвесторы покупают меньше, а продают больше.
Что произошло на рынке криптовалют?
Напоминаем, что недавно биткойн упал ниже 100 тысяч долларов, что произошло впервые с июня 2025 года. Впрочем цена впоследствии восстановилась до отметки в 101 тысячу долларов. По состоянию на момент написания материала, по данным investing.com, цена составляет чуть больше, чем 103 тысячи долларов за монету.
До падения цена криптовалюты была в диапазоне ориентировочно 105 – 106 тысяч долларов. Впрочем малые покупатели, что были на рынке, не смогли сдержать падение стоимости. Поэтому быки, то есть трейдеры, покупающие активы в ожидании роста цен на них, начали массово продавать их.
Впоследствии биржа самостоятельно закрыла позицию, чтобы избежать дальнейших убытков на рынке, а это еще больше усилило падение.