Binance "спалила" токени на 393 мільйони доларів: як це вплинуло на ціну криптовалюти

Одна з найбільших криптобірж у світі Binance провела чергове спалення токенів Binance Coin у рамках проєкту Pioneer Burn. Чому компанія ухвалила таке рішення і як це вплинуло на криптовалюту – читайте далі.

Цього разу компанія позбулася 1,3 мільйона токенів загальною вартістю 393 мільйони доларів.

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Binance "спалила" понад мільйон токенів

Ця сума включає 5 163 токени, вартістю 1,5 мільйона доларів, які були помилково відправлені на вигадані адреси. Binance повернула ці кошти власникам. Наразі в обігу перебуває 168 мільйонів токенів Binance Coin вартістю 50,7 мільярда доларів.

Криптобіржа Binance кожні три місяці використовує 20% свого доходу з метою викупу та ліквідації токенів Binance Coin (BNB). Компанія буде це робити поки емісія альткойна не буде скорочена на 50%, до 100 мільйонів BNB. У першому кварталі 2021 року Binance спалила BNB на рекордні 595 мільйонів доларів.

Binance Coin залишається однією з найефективніших криптовалют у 2021 році. З початку року токен подорожчав на, хоча з травневого максимуму його ціна впала на

U.Today інформує, що відсоток вигорання у другому кварталі поточного року невідомий, оскільки криптобіржа не розкриває такі цифри. Попри, те, що спалювання токенів, безсумнівно, має позитивний вплив на BNB, ціна цифрової монети фактично залишилася на тому ж рівні. За даними Yahoo!Finance, наразі вартість Binance Coin становить 285 доларів.

Актуальна вартість Binance Coin / Інфографіка Yahoo!Finance