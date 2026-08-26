Чому біткоїн знову приваблює великих інвесторів

Регіональний голова Binance у Центральній Азії, Україні та Африці Кирило Хом'яков у коментарі 24 Каналу зазначає, що поточне зростання біткоїна дедалі більше має фундаментальне підґрунтя. За його словами, інтерес до цифрових активів посилюється як серед інституційних, так і серед приватних інвесторів.

Одним із ключових факторів стало повернення капіталу через спотові біржові фонди на біткоїн. Лише з 17 до 20 серпня такі ETF залучили близько 1,6 мільярда доларів, що свідчить про значний попит з боку інвесторів.

Водночас зростає інтерес і до ETF на Ethereum. Це важливо для крипторинку загалом, адже капітал поступово починає розподілятися не лише між традиційними фінансовими інструментами, а й між різними цифровими активами.

Кирило Хом'яков Регіональний голова Binance у Центральній Азії, Україні та Африці Біткоїн дедалі більше реагує на реальні потоки капіталу та позиціонування інституційних інвесторів.

За словами експерта, важливу роль продовжують відігравати ETF, корпоративні власники біткоїна та довгострокові інвестори. Така структура попиту може зробити рух криптовалюти менш залежним від короткострокових спекулятивних настроїв.

Крипторинок може перейти до нового етапу

Позитивні сигнали спостерігаються не лише у біткоїна. Ethereum також залучає інституційний капітал, а загальна капіталізація крипторинку знову перевищила 2 трильйони доларів.

На думку представника Binance, це може свідчити про відновлення інтересу інвесторів до цифрових активів у ширшому сенсі. Важливим фактором також залишається розвиток регульованої інфраструктури, яка спрощує доступ традиційного капіталу до крипторинку.

Після тривалого періоду високої волатильності з'являються підстави припускати, що ведмежий ринок наближається до завершення. Водночас остаточність такого переходу залежатиме від того, чи збережеться приплив інституційних коштів і реальний попит на цифрові активи.

"Якщо інституційні потоки, розвиток регульованих продуктів і реальний попит продовжать зміцнюватися, нинішній імпульс може стати основою для стійкішого відновлення", – вважає Хом'яков.

Таким чином, крипторинок може входити в нову фазу, де його динаміку дедалі сильніше визначатимуть не лише настрої роздрібних трейдерів, а й великі фінансові потоки. Водночас збереження цього тренду залежатиме від подальшого припливу капіталу та розвитку регульованих інвестиційних інструментів.

До речі, біткоїн 25 серпня, перевищив позначку у 80 000 доларів, досягнувши найвищого рівня більш ніж за три місяці. Підтримку криптовалюті забезпечили слабший долар США та очікування м'якшої політики американської влади щодо фінансових ринків.