Чи працюватиме Binance на ринку ЄС

Йдеться про спеціальну ліцензію, яка з 1 липня стане обов'язковою для всіх криптовалютних компаній, що надають послуги на території Євросоюзу. Деталі розповіли у Financial Times.

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Річ у тому, що минулого тижня Binance не змогла отримати загальноєвропейську ліцензію через Грецію – заявку відхилили менш ніж за два тижні до набуття чинності нових правил. Тепер компанія нібито планує звернутися до регуляторів у Франції, де вже раніше вела перемовини щодо отримання дозволу.

Утім, навіть у разі схвалення процедура навряд чи завершиться до 1 липня, тож біржа тимчасово не зможе обслуговувати клієнтів.

Натомість користувачі в Польщі, Італії, Іспанії та Франції вже отримали електронні листи з інструкціями щодо виведення коштів. Водночас у Binance наголошують, що не закликають користувачів терміново робити це, адже:

по-перше, всі активи залишаються в безпеці;

по-друге, там упевнені в подальшому розв'язанні проблеми.

Європа залишається важливим ринком для Binance, і наша прихильність до чіткої, справедливої та узгодженої системи MiCA (Регламент про ринки криптоактивів – 24 Канал) незмінна,

– додали в компанії.

Цікаво, що ситуацією вже намагаються скористатися конкуренти, які мають необхідні дозволи для роботи в ЄС. Зокрема, засновник австрійської криптобіржі Bitpanda Ерік Демут запросив трейдерів скористатися послугами його платформи. Подібний крок зробив очільник OKX Стар Сюй, який у соцмережах наголосив на надійності криптовалютних і фінансових сервісів своєї компанії.

Зауважимо, що невдача з отриманням ліцензії стала серйозним ударом для Binance, який останніми роками намагався покращити свою репутацію. Раніше біржа неодноразово стикалася з претензіями з боку наглядових органів у різних країнах світу – після гучного інциденту в США у 2023 році її засновник Чанпен Чжао навіть пішов у відставку з посади генерального директора.