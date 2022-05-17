Більш 50% для ЗСУ: з початку війни Україна отримала понад 125 мільйонів доларів у криптовалютах

Криптовалюти часто називають грошима майбутнього. Навколо цього твердження існує чимало дискусій. Однак після того, як Росія розв'язала цинічну війну, Україна отримує фінансову допомогу на мільйони доларів саме у криптовалюті.

Компанія Crystal провела дослідження та простежила за транзакціями з криптовалютою, які надійшли на підтримку України з початку повномасштабної агресії Росії. Станом на 12 травня загальна сума на підтримку України перетнула позначку у 125 мільйонів доларів.

Варте уваги Після масштабного обвалу: експерт розповів, чи варто інвестувати у біткойн

Криптовалюти на захисті України

Фахівці повідомили, що після 24 лютого 2022 року, яке стало відправною точкою цинічної війни Росії, зафіксували масштабний сплеск фінансових пожертвувань для українських програм зі збору коштів буквального з усього світу.

Стосовно донатів у криптовалюті, то їхній обсяг є помітним. Ймовірно, наразі йдеться про наймасштабнішу кампанію з крипто-пожертвами в історії. Крім того, українська влада та її групи підтримки змогли оперативно створити офіційні портали для отримання фінансової допомоги у вигляді цифрових грошей.

йшлося про

Загалом з початку повномасштабної війни на допомогу Україні вдалося зібрати понад, які надійшли у криптовалютах. Станом на 10 березня ця сума перетнула позначку удоларів, тоді як на початку першого місяця веснидоларів.

Дані станом на 12 травня демонструють, що незначна більшість донатів у цифрових активах були спрямовані на підтримку саме Збройних Сил України. Йдеться про 52%. Натомість на гуманітарні програми перерахували 48% надходжень у криптовалютах. У порівнянні з даними до 10 березня це співвідношення змінилося наступним чином:

63% на українську армію,

на українську армію, 37% на гуманітарну допомогу.

Під час дослідження експерти виявили, що понад половини донатів – це Ethereum. Також суттєва частина криптовалютних надходжень припадає на біткойн, USDT (Tether) і BUSD (Binance USD).

Аналітики Crystal зібрали дані, стежачи за програмами зі збору крипто-пожертвувань як від уряду України, так і від інших структур. На момент створення цього матеріалу, актуальна ціна двох найвідоміших криптовалют у світі, згідно з CoinDesk:

Біткойн – 30 544 доларів за монету, ринкова капіталізація – 581,62 мільярда доларів;

за монету, ринкова капіталізація – доларів; Ethereum – 2084 доларів за монету, ринкова капіталізація – 246,97 мільярда доларів.

Цікаво – звернення Зеленського до американських студентів: дивитися відео