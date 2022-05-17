Компания Crystal провела исследования и проследила за транзакциями с криптовалютой, которые поступили в поддержку Украины, с начала полномасштабной агрессии России. По состоянию на 12 мая, общая сумма в поддержку Украины пересекла отметку в 125 миллионов долларов.

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Криптовалюты на защите Украины

Специалисты сообщили, что после 24 февраля 2022 года, которое стало отправной точкой циничной войны России, зафиксировали масштабный всплеск финансовых пожертвований для украинских программ по сбору средств буквального со всего мира.

Что касается донатов в криптовалюте, то их объем является заметным. Вероятно, сейчас речь идет о самой масштабной кампании с крипто-пожертвованиями в истории. Кроме того, украинская власть и ее группы поддержки смогли оперативно создать официальные порталы для получения финансовой помощи в виде цифровых денег.

Язык цифр! В целом с начала полномасштабной войны на помощь Украине удалось собрать более 125 миллионов долларов, которые поступили в криптовалютах. По состоянию на 10 марта эта сумма пересекла отметку в 82 миллиона долларов, тогда как в начале первого месяца весны речь шла о 53 миллионах долларов.

Данные по состоянию на 12 мая демонстрируют, что незначительное большинство донатов в цифровых активах было направлено на поддержку именно Вооруженных Сил Украины. Речь идет о 52%. На гуманитарные программы перечислили 48% поступлений в криптовалютах. По сравнению с данными до 10 марта это соотношение изменилось следующим образом:

63% на украинскую армию,

37% на гуманитарную помощь.

В ходе исследования эксперты обнаружили, что более половины донатов – это Ethereum. Также существенная часть криптовалютных поступлений приходится на биткойн, USDT (Tether) и BUSD (Binance USD).

Аналитики Crystal собрали данные, следя за программами по сбору крипто-пожертвований как от правительства Украины, так и других структур. На момент создания этого материала актуальная цена двух самых известных криптовалют в мире, согласно CoinDesk:

Биткойн – 30 544 доллара за монету, рыночная капитализация – 581,62 миллиарда долларов;

за монету, рыночная капитализация – долларов; Ethereum – 2 084 доллара за монету, рыночная капитализация – 246,97 миллиарда долларов.

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