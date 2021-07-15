Безос пообіцяв пожертвувати 200 мільйонів доларів перед польотом у космос: хто отримає гроші

Мільярдер Джефф Безос планує полетіти у космос вже через декілька днів на ракеті його компанії Blue Origin. Напередодні цієї історичної події бізнесмен пообіцяв пожертвувати 200 мільйонів доларів. Хто отримає гроші – читайте далі.

Бенефіціаром дій мільярдера стане Смітсонівський інститут. Таким чином, Безос прагне підтримати просування космічної освіти на Землі.

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Джефф Безос пожертвує 200 мільйонів доларів

Смітсонівський національний музей авіації та космонавтики, який знаходиться у Вашингтоні, отримає 70 мільйонів доларів на оновлення свого приміщення з використанням інноваційних технологій. Тоді як 130 мільйонів організація витратить на відкриття нового науково-технічного освітнього центру, який планують назвати на честь Джеффа Безоса.

Це дійсно було частиною нашого довгострокового бачення, але у нас не було ресурсів. Таким чином, щоб мати можливість зробити це, перетворити його в центр, який буде допомагати охопити знедолену аудиторію та сільські спільноти, це дійсно дозволяє Смітсонівському інституту робити те, що я вважаю одним з наших основних пріоритетів,

– розповів Лонні Банч, секретар Смітсонівського інституту, який керує 19 музеями організації.

Банч додав, що Безос зможе внести свою лепту у процес планування нового центру попри те, що до його відкриття ще багато років. Він наголосив, що останнє слово буде за інститутом, але його керівництво прагне використати творчі здібності Безоса. Крім того, секретар Смітсонівського інституту не виключає можливість демонстрації ракети Blue Origin у музеї.

Подарунок від Безоса – це найбільша сума, яку отримував Смітсонівський інститут з моменту його заснування у 1864 році.

Обіцянка Джеффа Безоса – це ще один крок в космічній гонці мільярдерів, яка наразі знаходиться у центрі уваги всього світу. Лідер рейтингу Forbes планує полетіти в космос уже 20 липня разом зі своїм братом. У неділю, 11 липня, його колега-мільярдер Річард Бренсон успішно відправився в космос на борту ракети Virgin Galactic. Тоді як Ілон Маск зі SpaceX продовжує готуватися до польоту людей на Марс до 2030 року.