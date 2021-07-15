Бенефициаром действий миллиардера станет Смитсоновский институт. Таким образом, Безос стремится поддержать продвижение космического образования на Земле.

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Джефф Безос пожертвует 200 миллионов долларов

Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики, который находится в Вашингтоне, получит 70 миллионов долларов на обновление своего помещения с использованием инновационных технологий. Тогда как 130 миллионов организация потратит на открытие нового научно-технического образовательного центра, который планируют назвать в честь Джеффа Безоса .

Это действительно было частью нашего долгосрочного видения, но у нас не было ресурсов. Таким образом, чтобы иметь возможность сделать это, превратить его в центр, который будет помогать обездоленной аудитории и сельским сообществам, это действительно позволяет Смитсоновскому институту делать то, что я считаю одним из наших основных приоритетов,

– рассказал Лонни Банч, секретарь Смитсоновского института, который руководит 19 музеями организации.

Банч добавил, что Безос сможет внести свою лепту в процесс планирования нового центра несмотря на то, что до открытия еще много лет. Он отметил, что последнее слово будет за институтом, но его руководство стремится использовать творческие способности Безоса. Кроме того, секретарь Смитсоновского института не исключает возможность демонстрации ракеты Blue Origin в музее.

Подарок от Безоса – это самая большая сумма, которую получал Смитсоновский институт с момента его основания в 1864 году.

Обещание Джеффа Безоса – это еще один шаг в космической гонке миллиардеров, которая сейчас находится в центре внимания всего мира. Лидер рейтинга Forbes планирует полететь в космос уже 20 июля вместе со своим братом . В воскресенье, 11 июля, его коллега-миллиардер Ричард Брэнсон успешно отправился в космос на борту ракеты Virgin Galactic. Тогда как Илон Маск со SpaceX продолжает готовиться к полету людей на Марс к 2030 году.