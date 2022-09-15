Частка безконтактних платежів становить понад 70%, – у державному "Приватбанку розкрили деталі
Джерело:"Приватбанк"
Переважна більшість українців надає перевагу сучасним методам оплати товарів та послуг. Про це свідчать нові дані від держаного "Приватбанку". Більше про це – читайте далі.
Згідно з новими статистичними даними від "Приватбанку", загальна частка безконтактних платежів в Україні складає майже 72%. Цікаво, що більшість оплат проводять з допомогою гаджетів.
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Українці надають перевагу безконтактним платежам
Наразі йдеться про частку на рівні 53,9% безконтактних розрахунків у мережі торгових терміналів, за які заплати з використанням електронних гаджетів – смартфонів та годинників.Цікаво! Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що у застосунку більше не буде російської мови. Він додав, що це рішення ухвалили, оскільки ця мова тепер тісно асоціюється з тими, хто вбиває, грабує, гвалтує, а також заявляє, що не ситуація з повномасштабною агресією росії проти України неоднозначна.
Очільник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів "Приватбанку" Євген Заіграєв додав, що з 208 тисяч активних POS терміналів, які є у банку, безконтактні платежі приймають 99% пристроїв.
Повідомляють, що у серпні на 5,5% зросла частка оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку, у порівняні з даними за липень. Також оприлюднили наступні дані:
- кількість розрахунків картками у секторі малого бізнесу зростає четвертий місяць поспіль;
- протягом серпня у підприємців збільшилися обсяги продажів товарів та послуг за безготівку. Йдеться про зростання на рівні 2,1% порівняно з попереднім місяцем;
- тоді як безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.