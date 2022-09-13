Бізнесмен заявив, що у додатку більше не буде російської мови. Це реалізують вже у рамках найближчої версії застосунку.

Актуально Хіти цієї осені: які активи варті уваги вже зараз

Мовні зміни у Monobank

Олег Гороховський закликав клієнтів, які обирають російську мову у додатку, поставитися до цього рішення з розумінням. Згідно з його даними, станом на 13 вересня 2022 року йдеться про 838 291 людину.

Цікаво! За перші 5 днів клієнти Monobank придбали понад 230 тисяч військових облігацій. Це принесло державі майже 230 мільйонів гривень. Банк додав цю опцію до однойменного застосунку 29 квітня.

Проте ця цифра після 24 лютого впала на 30%. Тобі російській Monobank надавали перевагу 1,19 мільйона осіб. Він також додав, це рішення продиктоване тим, що сучасні кати та вбивці українського народу, які принесли горе, руйнування й прагнуть знищити Україну, мають один спільний знаменник – російську мову.

Monobank – український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося,

– підкреслив бізнесмен.

Відтак логічно, що ця мова тісно асоціюється з тими, хто вбиває, грабує, гвалтує, а також заявляє, що не ситуація неоднозначна. Гороховський підкреслив, що він виріс у Дніпрі й уже життя як думав, так і говорив саме російською мовою.

Тому після всього бізнесмен прагне змінити свої мовні звички – перестати думати російською мовою або хоча б навчитися гарно говорити державною. Він додав, що українська – це мова сміливих та вільних людей.