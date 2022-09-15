Согласно новым статистическим данным от "Приватбанка", общая доля бесконтактных платежей в Украине составляет почти 72%. Интересно, что большинство оплат производится с помощью гаджетов.

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Украинцы предпочитают бесконтактные платежи

Речь идет о доле на уровне 53,9% бесконтактных расчетов в сети торговых терминалов, за которые платыли с использованием электронных гаджетов – смартфонов и часов.

Интересно! Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что в приложении больше не будет русского языка. Он добавил, что это решение было принято, поскольку этот язык теперь тесно ассоциируется с теми, кто убивает, грабит, насилует, а также заявляет, что ситуация с полномасштабной агрессией россии против Украины неоднозначна.

Глава дирекции обслуживания бизнес-клиентов "Приватбанка" Евгений Заиграев добавил, что из 208 тысяч активных POS терминалов, которые есть в банке, бесконтактные платежи принимают 99% устройств.

Сообщается, что в августе на 5,5% выросла доля оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка, по сравнению с данными за июль. Также обнародовали следующие данные: