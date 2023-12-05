Безготівкове майбутнє: Данія виведе з обігу свою найбільшу банкноту
Джерело:Euronews
Стало відомо про те, що Центробанк Данії вирішив вивести з обігу банкноту номіналом у 1000 крон. Таке рішення пов'язане з тим, що в країні лише 10% оплат у магазинах припадає на готівку.
Це вдвічі менше у порівнянні з 2017 роком. При цьому, 90% покупок готівкою не перевищують суму в 500 крон (близько 67 євро).
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З еволюцією платіжних звичок данців банкнота номіналом 1000 крон більше не потрібна,
– пояснив Крістіан Кеттел Томсен, директор Центробанку Данії.
Інші причини
У тому числі відмова від банкноти номіналом в 1000 крон (близько 134 євро) також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю. За словами Томсена, саме вона використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах.Важливо! Нею можна буде розрахуватись ще до травня 2025 року.
Після вилучення цієї банкноти, у Данії їх залишиться лише чотири: номіналом 50, 100, 200 та 500 крон.
Що відомо про данську крону
- Данську крону вперше було запроваджено 1873 року.
- Банкнота у 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високий рівень інфляцію.
- На референдумі у 2000 році, 53% датчан проголосували проти переходу на Євро.
- Національний банк Данії у 2009—2012 роках проводив заміну банкнот зразка 1997 року. Основна тема на цих банкнотах — мости Данії й їхні околиці