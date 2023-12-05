Це вдвічі менше у порівнянні з 2017 роком. При цьому, 90% покупок готівкою не перевищують суму в 500 крон (близько 67 євро).

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З еволюцією платіжних звичок данців банкнота номіналом 1000 крон більше не потрібна,

– пояснив Крістіан Кеттел Томсен, директор Центробанку Данії.

Інші причини

У тому числі відмова від банкноти номіналом в 1000 крон (близько 134 євро) також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю. За словами Томсена, саме вона використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах.

Важливо! Нею можна буде розрахуватись ще до травня 2025 року.

Після вилучення цієї банкноти, у Данії їх залишиться лише чотири: номіналом 50, 100, 200 та 500 крон.

Що відомо про данську крону