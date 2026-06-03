В окупованому Криму нова проблема: заплатити карткою тепер можна не всюди

Російська влада роками переконує, що після окупації Крим нібито отримав нові можливості для розвитку та стабільної роботи всіх ключових систем. Однак реальність мешканців півострова інша – проблеми виникають навіть із базовими фінансовими послугами.

Що відомо про ситуацію в Криму

Тепер там все частіше фіксують перебої в роботі банківських сервісів і платіжної інфраструктури. Деталі повідомили в українському Центрі національного спротиву.

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Мешканці півострова повідомляють про труднощі з оплатою банківськими картками в громадському транспорті та в інших місцях, де раніше такі операції проходили без зайвих проблем.

За даними ЦНС, такі скарги не поодинокі, що може свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури. Натомість окупаційна влада традиційно не поспішає пояснювати причини, через що людям доводиться самостійно шукати вихід із ситуації.

До слова, збої в безготівкових розрахунках фіксують на тлі дедалі помітніших проблем в економіці та логістиці Криму.

Дефіцит ресурсів, перебої із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше позначаються на повсякденному житті населення,

– йдеться в повідомленні.