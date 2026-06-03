Что известно о ситуации в Крыму

Теперь там все чаще фиксируют перебои в работе банковских сервисов и платежной инфраструктуры. Детали сообщили в украинском Центре национального сопротивления.

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Жители полуострова сообщают о трудностях с оплатой банковскими картами в общественном транспорте и в других местах, где раньше такие операции проходили без лишних проблем.

По данным ЦНС, такие жалобы не единичны, что может свидетельствовать о системных проблемах в функционировании финансовой инфраструктуры. В свою очередь оккупационные власти традиционно не спешат объяснять причины, из-за чего людям приходится самостоятельно искать выход из ситуации.

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К слову, сбои в безналичных расчетах фиксируют на фоне все более заметных проблем в экономике и логистике Крыма.

Дефицит ресурсов, перебои с обеспечением и перегрузки оккупационной инфраструктуры все чаще сказываются на повседневной жизни населения,

– говорится в сообщении.