Що відомо про ситуацію в Криму
Тепер там все частіше фіксують перебої в роботі банківських сервісів і платіжної інфраструктури. Деталі повідомили в українському Центрі національного спротиву.
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Мешканці півострова повідомляють про труднощі з оплатою банківськими картками в громадському транспорті та в інших місцях, де раніше такі операції проходили без зайвих проблем.
За даними ЦНС, такі скарги не поодинокі, що може свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури. Натомість окупаційна влада традиційно не поспішає пояснювати причини, через що людям доводиться самостійно шукати вихід із ситуації.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
До слова, збої в безготівкових розрахунках фіксують на тлі дедалі помітніших проблем в економіці та логістиці Криму.
Дефіцит ресурсів, перебої із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше позначаються на повсякденному житті населення,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку літа місцеві сповна відчули дефіцит пального. На АЗС почали використовувати спеціальні талони, а так званий "глава" півострова Сергій Аксьонов підтвердив обмеження на продаж найпопулярнішого бензину А-95.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній припустив, що українські захисники продовжать тиснути на загарбників. "Це означає, що криза поширюється на всі тимчасово окуповані території", – додав експерт.