Такого не було з 1976 року, – Байден заявив, що США можуть випередити Китай

Президент США Джозеф Байден зробив важливу заяву про економіку та конкуренцію з Китаєм. Більше про це – читайте далі.

Очільник Білого дому заявив, що США у 2022 році вперше за останні 50 років можуть випередити Китай за темпами зростання економіки. Байден додав, що це прогнози незалежних експертів.

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Водночас президент США Джо Байден не вказав ні експертів, ні організацій, чиї прогнози він оприлюднив.

Такого не було з 1976 року,

– написав президент США.

Протилежна позиція

Проте очільник бюро в ЄС видання China Daily Чень Вехуа у відповідь заявив, що у прогнозі Міжнародного валютного фонду йдеться про інше. Він додав такі дані щодо зростання ВВП, які очікують експерти МВФ:

У США цей показник складе 1,6%;

Тоді як в Китаї прогнозують економічне зростання на рівні 3,2%.

Новий етап протистояння США та Китаю:

У США вирішили додати китайського державного виробника інтегрованих напівпровідникових пристроїв, що спеціалізується на мікросхемах флешпам’яті YMTC та інші 30 компаній до спеціального списку. Це рішення ухвалили після того, як американські чиновники не змогли провести там інспекцію.

YMTC та інші 30 компаній до спеціального списку. Це рішення ухвалили після того, як американські чиновники не змогли провести там інспекцію. Потужні американські банки вирішили по-новому оцінити ризики ведення бізнесу у Китаї. На той момент фінансові гіганти все ще намагалися оговтатися від багатомільярдних втрат після виходу з Росії. Тож геополітична ситуація, в тому числі навколо Китаю, спонукала їх піти на такий крок.