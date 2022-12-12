Такого не было с 1976 года, – Байден заявил, что США могут опередить Китай

Президент США Джозеф Байден сделал важное заявление об экономике и конкуренции с Китаем. Больше об этом – читайте дальше.

Глава Белого дома заявил, что США в 2022 году впервые за последние 50 лет могут опередить Китай по темпам роста экономики Байден добавил, что это прогнозы независимых экспертов.

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В то же время президент США Джо Байден не указал нет экспертов, нет организаций, чьи прогнозы он обнародовал.

Такого не было с 1976 года,

– написал президент США.

Противоположная позиция

Однако глава бюро в ЕС издания China Daily Чэнь Вехуа в ответ заявил, что в прогнозе Международного валютного фонда речь идет о другом. Он добавил следующие данные о росте ВВП, которые ожидают эксперты МВФ:

В США этот показатель составит 1,6%;

В то время как в Китае прогнозируют экономический рост на уровне 3,2%.

Новый этап противостояния США и Китая:

В США решили добавить китайского государственного производителя интегрированных полупроводниковых устройств, специализирующихся на микросхемах флеш памяти YMTC и другие 30 компаний в специальный список. Это решение было принято после того, как американские чиновники не смогли провести там инспекцию.

YMTC и другие 30 компаний в специальный список. Это решение было принято после того, как американские чиновники не смогли провести там инспекцию. Мощные американские банки решили по-новому оценить риски ведения бизнеса в Китае. К тому моменту финансовые гиганты все еще пытались оправиться от многомиллиардных потерь после выхода из России. Так что геополитическая ситуация, в том числе вокруг Китая, побудила их пойти на такой шаг.