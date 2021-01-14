Новообраний президент США Джо Байден оприлюднить пропозицію щодо пакету стимулів для підтримки економіки. Очікують, що він може перевищити 1,5 трильйона доларів.

Минулого року Байден проводив агітацію з обіцянкою поставитись до пандемії більш серйозно, ніж його попередник Дональд Трамп. Як повідомляє Investing.com, за словами Байдена пакет має на меті реалізувати цю обіцянку. Адже завдяки додатковим ресурсам США зуміє розповсюдити вакцини проти коронавірусу та сприяти відновленню економіки.

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Що відомо про пакет стимулів

В адміністрації Байдена повідомили, що працюватимуть з Конгресом над пакетом швидких стимулів після 20 січня, адже саме тоді Джо Байден офіційно вступить на посаду.

Пакет стимулів може бути на суму понад 1,5 трильйона доларів. Водночас він включатиме зобов'язання щодо перевірки стимулів на 1400 доларів, як повідомили джерела видання.

Крім того, очікують, що Байден співпрацюватиме з приватними компаніями, щоб більше американців отримали вакцину.

Значна частина додаткових фінансових ресурсів буде спрямована на громади меншин. Також планують відновити роботу шкіл та підтримати вчителів.

Що може завадити пакету стимулів

Байден планує представити свій пакет під час виступу у прайм-тайм у четвер увечері, підкреслюючи серйозність теми, але йому доведеться змагатися за увагу з політичною драмою у Вашингтоні.

Імпічмент Трампу

Нагадаємо, що Палата представників, очолювана демократами, проголосувала за імпічмент Трампа в середу, зробивши його першим президентом в історії США, якому двічі оголосили імпічмент. Десять його колег-республіканців приєдналися до демократів, щоб звинуватити його у підбурюванні до мітингу під Капітолієм, який призвів до смертей.

Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб вирішити свої конституційні обов'язки щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами цієї нації,

– заявив Байден.

Супротив республіканців

Республіканці виступають проти значних стимулів економіки. Дональд Трамп раніше підтримав рішення видачі чеків на суму у 2 тисячі доларів американцям. Проте багато республіканців не погодилися та зменшили суму до 600 доларів.

Що відомо про пандемію в США Понад 380 000 людей у ​​США померли від COVID-19 під час пандемії. Загалом заразилися 22,7 мільйона осіб. Карантинні заходи, пов’язані з пандемією, коштують мільйони робочих місць США.

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