Батько Всесвітньої павутини продасть вихідний код технології, яка "змінила світ" на NFT-аукціоні

Батько Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі приєднався до ринку NFT. Розробник продасть на аукціоні вихідний код технології у вигляді унікального токена. Коли та де можна буде позмагатися за цінний лот – читайте далі.

Код продадуть на аукціоні Sotheby’s. Ця ідея виникла у творця інформаційних технологій у квітні 2021 року. "Це все змінило" – це унікальний NFT, що включає основну документацію із зазначенням часу про створення Інтернету.

Варте уваги Секрети Apple: як не лише витрачати гроші на IPhone, а й заробляти на ньому

Батько всесвітньої павутини приєднався до NFT-ринку

Ціна лота стартує з 1 тисячі доларів. Аукціон запланований на кінець червня: торги триватимуть з 23 по 30 червня. Лот Бернеса-Лі – це кілька елементів:

доступ до файлу з 9 555 рядками коду,

лист від засновника World Wide We,

анімована візуалізація створення коду тривалістю 30 хвилин,

цифровий постер із зображенням коду та підпис автора.

NFT Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

Очільниця відділу науки та попкультури аукціонного дому Кассандра Хаттон зазначила, що вони вирішили сформувати лот на основі вихідних файлів, додавши ще кілька елементів. Їхня мета – допомогти учасникам торгів обрати, що вони хочуть придбати. Представники Sotheby’s повідомили, що отримана сума піде на проєкти, які підтримує Тім Бернес-Лі та його дружина.

Тім Бернес-Лі – батько Всесвітньої павутини: дивитися відео

Ринок NFT: цікаві факти