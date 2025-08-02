Почему нефть измеряют в баррелях?

Баррель как единица измерения объема существует давно и применяется для различных жидкостей. Однако для нефти используют так называемый "американский нефтяной баррель", величина которого составляет 158,988 литра сырья, рассказывает 24 Канал.

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"Американский нефтяной баррель" вошел в оборот в XX веке.

Широкому применении этой величины способствовало начало активной добычи нефти в США.

Слово "баррель" в переводе с английского означает "бочка". Существует даже легенда, что нефть транспортировали в бочках из-под виски, которое привозили для работников, поэтому баррель якобы и закрепился за нефтью.

Стоит знать! Впрочем исследователи считают, что баррель как единица измерения для нефти закрепился из-за своей практичности. Он гораздо удобнее для расчетов объема сырья. Потому что цифры в литрах были бы в сотни раз больше.

Сколько литров бензина из барреля нефти?

Хотя нефти в барреле почти 160 литров, бензина из этого объема получается чуть ли не вдвое меньше. Все зависит от качества сырья и эффективности технологий переработки.

В среднем из 1 барреля нефти получают:

85–102 литра бензина (с октановым числом 95-92);

25–30 литров дизеля;

20–25 литров авиационного топлива;

9–11 литров нефтеперерабатывающего газа;

8–10 литров нефтяного кокса;

5–7 литров мазута;

4–5 литров сжиженного газа;

и 1 литр моторного масла.

Вместе с тем при производстве образуются полимеры, которые применяют в различных отраслях промышленности – от парфюмерии до пластмасс.

Следует знать! По подсчетам специалистов, топлива из одного барреля нефти легковой машине хватит, чтобы преодолеть примерно от 1 000 до 2 000 километров, в зависимости от дорожных условий. А вот пассажирский самолет на нем пролетит всего чуть больше километра.