Скільки насправді нафти в 1 барелі
- Один барель нафти складає приблизно 159 літрів або 42 галони.
- З одного бареля нафти можна отримати від 85 до 102 літрів бензину, а також інші нафтопродукти, такі як дизель, авіаційне пальне та скраплений газ.
Найчастіше, коли говорять про нафту, її кількість позначають барелями. Це спеціальна одиниця вимірювання. Її використовують для зручності при розрахунках.
Що таке нафтовий барель?
Одиницю вимірювання "барель" використовували в системі англійських мір. Уже згодом цей термін поширився на весь світ, повідомляє Energy Education.
Важливо! За допомогою бареля вимірюють не тільки обсяги нафти, а й – нафтопродуктів.
Наразі 1 барель це:
- орієнтовно 159 літрів нафти;
- або 42 галони нафти.
Для вимірювання нафти використовують саме американський галон. Він складає приблизно – 3,785 літра, повідомляє Vchymo.com.
Скільки можна отримати продуктів з 1 бареля?
З 1 бареля нафти вдасться отримати орієнтовно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92). Також з цієї кількості вдасться виробити:
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу;
- 5 – 7 літрів мазуту;
- 1 літр – моторної оливи.
Останні важливі новини про нафту зараз
Вартість російської нафти стрімко знижується. На це впливає сукупність обставин. Зокрема, санкції та атаки України на НПЗ Росії.
Кремль вимушений робити значну знижку на російську нафту, аби відбувся продаж. Порівняно з еталонною марою Brent, її ціна значно нижча. Через цю ситуацію, стрімко знижуються доходи Кремля.
США здійснюють реалізацію нафти з Венесуели. Гроші від продажу планують витратити на забезпечення благоустрою венесуельської держави. Нагадаємо, американські сили отримали доступ до ресурсів Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро.