Що таке нафтовий барель?

Одиницю вимірювання "барель" використовували в системі англійських мір. Уже згодом цей термін поширився на весь світ, повідомляє Energy Education.

Важливо! За допомогою бареля вимірюють не тільки обсяги нафти, а й – нафтопродуктів.

Наразі 1 барель це:

  • орієнтовно 159 літрів нафти;
  • або 42 галони нафти.

Для вимірювання нафти використовують саме американський галон. Він складає приблизно – 3,785 літра, повідомляє Vchymo.com.

Скільки можна отримати продуктів з 1 бареля?

З 1 бареля нафти вдасться отримати орієнтовно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92). Також з цієї кількості вдасться виробити:

  • 25 – 30 літрів дизелю;
  • 20 – 25 літрів авіаційного пального;
  • 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
  • 8 – 10 літрів нафтового коксу;
  • 4 – 5 літрів скрапленого газу;
  • 5 – 7 літрів мазуту;
  • 1 літр – моторної оливи.

Останні важливі новини про нафту зараз

  • Вартість російської нафти стрімко знижується. На це впливає сукупність обставин. Зокрема, санкції та атаки України на НПЗ Росії.

  • Кремль вимушений робити значну знижку на російську нафту, аби відбувся продаж. Порівняно з еталонною марою Brent, її ціна значно нижча. Через цю ситуацію, стрімко знижуються доходи Кремля.

  • США здійснюють реалізацію нафти з Венесуели. Гроші від продажу планують витратити на забезпечення благоустрою венесуельської держави. Нагадаємо, американські сили отримали доступ до ресурсів Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро.