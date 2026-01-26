Що таке нафтовий барель?

Одиницю вимірювання "барель" використовували в системі англійських мір. Уже згодом цей термін поширився на весь світ, повідомляє Energy Education.

Важливо! За допомогою бареля вимірюють не тільки обсяги нафти, а й – нафтопродуктів.

Наразі 1 барель це:

орієнтовно 159 літрів нафти;

або 42 галони нафти.

Для вимірювання нафти використовують саме американський галон. Він складає приблизно – 3,785 літра, повідомляє Vchymo.com.

Скільки можна отримати продуктів з 1 бареля?

З 1 бареля нафти вдасться отримати орієнтовно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92). Також з цієї кількості вдасться виробити:

25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

5 – 7 літрів мазуту;

1 літр – моторної оливи.

