Сколько на самом деле нефти в 1 барреле
- Один баррель нефти составляет примерно 159 литров или 42 галлона.
- С одного барреля нефти можно получить от 85 до 102 литров бензина, а также другие нефтепродукты, такие как дизель, авиационное топливо и сжиженный газ.
Чаще всего, когда говорят о нефти, ее количество обозначают баррелями. Это специальная единица измерения. Ее используют для удобства при расчетах.
Что такое нефтяной баррель?
Единицу измерения "баррель" использовали в системе английских мер. Уже потом этот термин распространился на весь мир, сообщает Energy Education.
Важно! С помощью барреля измеряют не только объемы нефти, но и – нефтепродуктов.
Сейчас 1 баррель это:
- ориентировочно 159 литров нефти;
- или 42 галлона нефти.
Для измерения нефти используют именно американский галлон. Он составляет примерно – 3,785 литра, сообщает Vchymo.com.
Сколько можно получить продуктов из 1 барреля?
Из 1 барреля нефти удастся получить ориентировочно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92). Также из этого количества удастся произвести:
- 25 – 30 литров дизеля;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 4 – 5 литров сжиженного газа;
- 5 – 7 литров мазута;
- 1 литр – моторного масла.
Последние важные новости о нефти
Стоимость российской нефти стремительно снижается. На это влияет совокупность обстоятельств. В частности, санкции и атаки Украины на НПЗ России.
Кремль вынужден делать значительную скидку на российскую нефть, чтобы состоялась продажа. По сравнению с эталонной марой Brent, ее цена значительно ниже. Из-за этой ситуации, стремительно снижаются доходы Кремля.
США осуществляют реализацию нефти из Венесуэлы. Деньги от продажи планируют потратить на обеспечение благоустройства венесуэльского государства. Напомним, американские силы получили доступ к ресурсам Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро.