Сколько на самом деле нефти в 1 барреле

Чаще всего, когда говорят о нефти, ее количество обозначают баррелями. Это специальная единица измерения. Ее используют для удобства при расчетах.

Что такое нефтяной баррель?

Единицу измерения "баррель" использовали в системе английских мер. Уже потом этот термин распространился на весь мир, сообщает Energy Education.

Важно! С помощью барреля измеряют не только объемы нефти, но и – нефтепродуктов.

Сейчас 1 баррель это:

ориентировочно 159 литров нефти;

или 42 галлона нефти.

Для измерения нефти используют именно американский галлон. Он составляет примерно – 3,785 литра, сообщает Vchymo.com.

Сколько можно получить продуктов из 1 барреля?

Из 1 барреля нефти удастся получить ориентировочно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92). Также из этого количества удастся произвести:

25 – 30 литров дизеля;

20 – 25 литров авиационного топлива;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

4 – 5 литров сжиженного газа;

5 – 7 литров мазута;

1 литр – моторного масла.

