21 вересня, 22:47
Що таке 1 барель нафти і скільки в ньому літрів насправді

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 1 барель нафти дорівнює приблизно 159 літрам або 42 галонам.
  • З 1 бареля нафти можна отримати 85-102 літри бензину, 25-30 літрів дизелю, і 20-25 літрів авіаційного пального.

Коли ми говоримо про нафту, як правило, її обсяги вимірюються у барелях. Ця одиниця вимірювання використовується для зручності.

1 барель нафти це скільки?

Барель – спеціальна одиниця вимірювання, що спочатку використовувалась в системі англійських мір. Згодом цей термін став більш поширеним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Energy Education.

Зауважте! Барель найчастіше використовують для виміру обсягів нафти та нафтопродуктів.

1 барель це приблизно:

  • 159 літрів нафти;
  • чи 42 галони нафти.

Скільки пального можна отримати з 1 бареля нафти?

З 1 літра можна отримати значну кількість різних продуктів. Наприклад, приблизно 85 – 102 літри бензину.

Також 1 бареля нафти вистачить, аби виробити:

  • 25 – 30 літрів дизелю;
  • 20 – 25 літрів авіаційного пального;
  • 1 літр – моторної оливи;
  • 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
  • 4 – 5 літрів скрапленого газу;
  • 5 – 7 літрів мазуту;
  • 8 – 10 літрів нафтового коксу.

Цікаво! Нещодавно стало відомо, що китайські державні нафтогазові компанії PetroChina Co і Sinopec планують поступово відмовлятися від виробництва бензину та дизелю, повідомляє Bloomberg. Натомість ці виробники планують виготовляти нові види палива.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?

  • Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Адже це допомагає знизити прибутки Росії від реалізації нафти.

  • Росія збільшує експорт нафти в Азію. Це пов'язано зі зростанням тиску США та потенційним введенням мит.

  • Росія підвищила вартість своєї нафти для Індії. Така ситуація виникла внаслідок атак України на російські НПЗ та через знижки що були введені для індійських покупців раніше.