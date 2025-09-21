Коли ми говоримо про нафту, як правило, її обсяги вимірюються у барелях. Ця одиниця вимірювання використовується для зручності.

1 барель нафти це скільки? Барель – спеціальна одиниця вимірювання, що спочатку використовувалась в системі англійських мір. Згодом цей термін став більш поширеним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Energy Education. Читайте також Трамп попросив посла в НАТО посилити тиск на Європу через купівлю нафти у Росії, – Bloomberg Зауважте! Барель найчастіше використовують для виміру обсягів нафти та нафтопродуктів. 1 барель це приблизно: 159 літрів нафти;

чи 42 галони нафти. Скільки пального можна отримати з 1 бареля нафти? З 1 літра можна отримати значну кількість різних продуктів. Наприклад, приблизно 85 – 102 літри бензину. Також 1 бареля нафти вистачить, аби виробити: 25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

1 літр – моторної оливи;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

5 – 7 літрів мазуту;

8 – 10 літрів нафтового коксу. Цікаво! Нещодавно стало відомо, що китайські державні нафтогазові компанії PetroChina Co і Sinopec планують поступово відмовлятися від виробництва бензину та дизелю, повідомляє Bloomberg. Натомість ці виробники планують виготовляти нові види палива. Яка ситуація з нафтою у світі зараз? Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Адже це допомагає знизити прибутки Росії від реалізації нафти.

Росія збільшує експорт нафти в Азію. Це пов'язано зі зростанням тиску США та потенційним введенням мит.

Росія підвищила вартість своєї нафти для Індії. Така ситуація виникла внаслідок атак України на російські НПЗ та через знижки що були введені для індійських покупців раніше.