Укр Рус
Финансы Финансовые новости Что такое 1 баррель нефти и сколько в нем литров на самом деле
21 сентября, 22:47
2

Что такое 1 баррель нефти и сколько в нем литров на самом деле

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • 1 баррель нефти равен примерно 159 литрам или 42 галлонам.
  • Из 1 барреля нефти можно получить 85-102 литра бензина, 25-30 литров дизеля, и 20-25 литров авиационного топлива.

Когда мы говорим о нефти, как правило, ее объемы измеряются в баррелях. Эта единица измерения используется для удобства.

1 баррель нефти это сколько?

Баррель – специальная единица измерения, что изначально использовалась в системе английских мер. Впоследствии этот термин стал более распространенным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Energy Education.

Читайте также Трамп попросил посла в НАТО усилить давление на Европу из-за покупки нефти у России, – Bloomberg

Обратите внимание! Баррель чаще всего используют для измерения объемов нефти и нефтепродуктов.

1 баррель это примерно:

  • 159 литров нефти;
  • или 42 галлона нефти.

Сколько горючего можно получить из 1 барреля нефти?

С 1 литра можно получить значительное количество различных продуктов. Например, примерно 85 – 102 литра бензина.

Также 1 барреля нефти хватит, чтобы произвести:

  • 25 – 30 литров дизеля;
  • 20 – 25 литров авиационного топлива;
  • 1 литр – моторного масла;
  • 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
  • 4 – 5 литров сжиженного газа;
  • 5 – 7 литров мазута;
  • 8 – 10 литров нефтяного кокса.

Интересно! Недавно стало известно, что китайские государственные нефтегазовые компании PetroChina Co и Sinopec планируют постепенно отказываться от производства бензина и дизеля, сообщает Bloomberg. Далее эти производители планируют изготавливать новые виды топлива.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?

  • Украина продолжит атаковать российские НПЗ. Ведь это помогает снизить доходы России от реализации нефти.

  • Россия увеличивает экспорт нефти в Азию. Это связано с ростом давления США и потенциальным введением пошлин.

  • Россия повысила стоимость своей нефти для Индии. Такая ситуация возникла в результате атак Украины на российские НПЗ и из-за скидок, которые были введены для индийских покупателей ранее.