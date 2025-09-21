Когда мы говорим о нефти, как правило, ее объемы измеряются в баррелях. Эта единица измерения используется для удобства.

1 баррель нефти это сколько?

Баррель – специальная единица измерения, что изначально использовалась в системе английских мер. Впоследствии этот термин стал более распространенным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Energy Education.

Обратите внимание! Баррель чаще всего используют для измерения объемов нефти и нефтепродуктов.

1 баррель это примерно:

159 литров нефти;

или 42 галлона нефти.

Сколько горючего можно получить из 1 барреля нефти?

С 1 литра можно получить значительное количество различных продуктов. Например, примерно 85 – 102 литра бензина.

Также 1 барреля нефти хватит, чтобы произвести:

25 – 30 литров дизеля;

20 – 25 литров авиационного топлива;

1 литр – моторного масла;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

4 – 5 литров сжиженного газа;

5 – 7 литров мазута;

8 – 10 литров нефтяного кокса.

Интересно! Недавно стало известно, что китайские государственные нефтегазовые компании PetroChina Co и Sinopec планируют постепенно отказываться от производства бензина и дизеля, сообщает Bloomberg. Далее эти производители планируют изготавливать новые виды топлива.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?