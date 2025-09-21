1 барель нафти це скільки?

Барель – спеціальна одиниця вимірювання, що спочатку використовувалась в системі англійських мір. Згодом цей термін став більш поширеним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Energy Education.

Зауважте! Барель найчастіше використовують для виміру обсягів нафти та нафтопродуктів.

1 барель це приблизно:

159 літрів нафти;

чи 42 галони нафти.

Скільки пального можна отримати з 1 бареля нафти?

З 1 літра можна отримати значну кількість різних продуктів. Наприклад, приблизно 85 – 102 літри бензину.

Також 1 бареля нафти вистачить, аби виробити:

25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

1 літр – моторної оливи;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

5 – 7 літрів мазуту;

8 – 10 літрів нафтового коксу.

Цікаво! Нещодавно стало відомо, що китайські державні нафтогазові компанії PetroChina Co і Sinopec планують поступово відмовлятися від виробництва бензину та дизелю, повідомляє Bloomberg. Натомість ці виробники планують виготовляти нові види палива.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?