1 баррель нефти это сколько?
Баррель – специальная единица измерения, что изначально использовалась в системе английских мер. Впоследствии этот термин стал более распространенным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Energy Education.
Читайте также Трамп попросил посла в НАТО усилить давление на Европу из-за покупки нефти у России, – Bloomberg
Обратите внимание! Баррель чаще всего используют для измерения объемов нефти и нефтепродуктов.
1 баррель это примерно:
- 159 литров нефти;
- или 42 галлона нефти.
Сколько горючего можно получить из 1 барреля нефти?
С 1 литра можно получить значительное количество различных продуктов. Например, примерно 85 – 102 литра бензина.
Также 1 барреля нефти хватит, чтобы произвести:
- 25 – 30 литров дизеля;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 1 литр – моторного масла;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 4 – 5 литров сжиженного газа;
- 5 – 7 литров мазута;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса.
Интересно! Недавно стало известно, что китайские государственные нефтегазовые компании PetroChina Co и Sinopec планируют постепенно отказываться от производства бензина и дизеля, сообщает Bloomberg. Далее эти производители планируют изготавливать новые виды топлива.
Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?
Украина продолжит атаковать российские НПЗ. Ведь это помогает снизить доходы России от реализации нефти.
Россия увеличивает экспорт нефти в Азию. Это связано с ростом давления США и потенциальным введением пошлин.
Россия повысила стоимость своей нефти для Индии. Такая ситуация возникла в результате атак Украины на российские НПЗ и из-за скидок, которые были введены для индийских покупателей ранее.