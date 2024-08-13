За банкноти з Чарльзом ІІІ: банк Англії заробив 914 тисяч фунтів на аукціонах

Банк Англії разом з аукціонним будинком Spink & Sons провів серію аукціонів із продажу банкнот із зображенням короля Чарльза ІІІ. На цьому вони заробили 914 127 фунтів стерлінгів.

Що відомо про аукціон

Нещодавні аукціони продемонстрували неабиякий інтерес до колекційних грошових знаків, встановивши нові рекорди з продажу банкнот. За 50-фунтову банкноту було виручено – 26 000 фунтів стерлінгів, а рідкісна 10-фунтова банкнота з серійним номером HB01 00002 була продана за 17 000 фунтів стерлінгів.

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Зібрані кошти підуть на благодійність 10 організаціям. Зокрема:

The Childhood Trust – допомагає дітям із неблагополучних сімей;

Shout – допомагає людям із психологічними проблемами;

London's Air Ambulance Charity – оплачує виліт лікарів екстреної допомоги на вертольотах.

Нові купюри у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів поступово замінять попередні, з портретом матері, королеви Єлизавети II.