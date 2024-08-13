Что известно об аукционе
Недавние аукционы продемонстрировали большой интерес к коллекционным денежным знакам, установив новые рекорды по продаже банкнот. За 50-фунтовую банкноту было выручено – 26 000 фунтов стерлингов, а редкая 10-фунтовая банкнота с серийным номером HB01 00002 была продана за 17 000 фунтов стерлингов.
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Собранные средства пойдут на благотворительность 10 организациям. В частности:
- The Childhood Trust – помогает детям из неблагополучных семей;
- Shout – помогает людям с психологическими проблемами;
- London's Air Ambulance Charity – оплачивает вылет врачей экстренной помощи на вертолетах.