Що відомо про аукціон
Нещодавні аукціони продемонстрували неабиякий інтерес до колекційних грошових знаків, встановивши нові рекорди з продажу банкнот. За 50-фунтову банкноту було виручено – 26 000 фунтів стерлінгів, а рідкісна 10-фунтова банкнота з серійним номером HB01 00002 була продана за 17 000 фунтів стерлінгів.
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Зібрані кошти підуть на благодійність 10 організаціям. Зокрема:
- The Childhood Trust – допомагає дітям із неблагополучних сімей;
- Shout – допомагає людям із психологічними проблемами;
- London's Air Ambulance Charity – оплачує виліт лікарів екстреної допомоги на вертольотах.