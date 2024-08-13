Що відомо про аукціон

Нещодавні аукціони продемонстрували неабиякий інтерес до колекційних грошових знаків, встановивши нові рекорди з продажу банкнот. За 50-фунтову банкноту було виручено – 26 000 фунтів стерлінгів, а рідкісна 10-фунтова банкнота з серійним номером HB01 00002 була продана за 17 000 фунтів стерлінгів.

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Зібрані кошти підуть на благодійність 10 організаціям. Зокрема:

The Childhood Trust – допомагає дітям із неблагополучних сімей;

Shout – допомагає людям із психологічними проблемами;

London's Air Ambulance Charity – оплачує виліт лікарів екстреної допомоги на вертольотах.

Нагадаємо! Нові купюри у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів поступово замінять попередні, з портретом матері, королеви Єлизавети II.