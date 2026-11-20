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На що варто звернути увагу

Оскільки нова готівка вже з'являється в гаманцях громадян, у Нацбанку розповіли, за якими ознаками можна визначити її справжність. І для цього не знадобиться спеціальне обладнання – достатньо знати особливості основних елементів захисту.

Крок №1 – Перевірте банкноту на дотик

Насамперед фахівці радять звернути увагу на фактуру спеціального паперу, який на дотик відрізняється від звичайного. Окрім того, провівши пальцями по окремих зображеннях на лицьовому боці купюри, можна відчути їхню рельєфність.

Крок №2 – Подивіться на банкноту проти світла

У такий спосіб проявляться водяні знаки – портрет і цифрове позначення номіналу поряд. Також перевірте мікротекст захисної стрічки, на якій у прямому та перевернутому вигляді мають бути написи "2000 ГРН", тризуб і підкреслене число.

До того ж важливим елементом є так зване суміщене зображення у верхньому лівому куті – окремі фрагменти з обох боків купюри доповнюватимуть один одного, утворюючи число "2000" без розривів і зміщень.

Крок №3 – Змініть кут нахилу банкноти

Під час нахиляння купюри колір SPARK-елемента поступово переходитиме з пурпурного в золотисто-зелений. Водночас на "віконній" захисній стрічці ви помітите ефект руху, а також перетворення тризуба на знак гривні.

Натомість приховане (латентне) зображення проявиться, якщо тримати папірець на рівні очей проти світла під гострим кутом: з довгого боку цифрове позначення номіналу буде темним на світлому тлі, а з короткого – навпаки.

Який вигляд мають 2 тисячі гривень із портретом Василя Стуса / Фото НБУ

До слова, концепція оформлення нової банкноти відповідає дизайну купюр номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень зразків 2014 – 2019 років.

Загалом вона містить понад 20 елементів захисту, які дають змогу визначити справжність як за допомогою обладнання, так і неозброєним оком. Особливу увагу під час розроблення приділили вдосконаленню оптично-змінних компонентів, адже саме вони є найзручнішими для перевірки в повсякденному житті.

Нагадаємо, що наразі не всі платіжні термінали по Україні приймають нову купюру, оскільки частина пристроїв іще потребує перепрограмування.