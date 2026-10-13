Скільки нових купюр надрукували

Станом на 1 жовтня 2026 року в готівковому обігу перебувало близько 2,6 мільярда банкнот. Однак на новий номінал припадало лише 0,01% від загальної кількості, що є найменшим показником серед усіх купюр, повідомили в Нацбанку.

Зокрема, від 4 вересня регулятор устиг випустити близько 400 тисяч таких банкнот на загальну суму 800 мільйонів гривень. Щоправда, раніше повідомлялося про намір виготовити декілька мільйонів штук для задоволення початкового попиту.

Цікаво! Для введення в обіг обрали символічну дату, коли Україна вшановує пам'ять Василя Стуса, чий портрет з'явився на аверсі купюри. На реверсі зобразили будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався видатний поет, дисидент і правозахисник.

Окремо в Нацбанку зауважили, що після скорочення обсягів готівки в першому кварталі попит на неї знову почав зростати. Таку тенденцію пояснюють сезонними чинниками.

Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу в третьому кварталі стало посилення інтенсивності повітряних атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну,

– йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, рік тому в Україні також почали поступово вилучати монети номіналом 10 копійок, які вже майже не використовують у повсякденних розрахунках. За цей час їх кількість скоротилася на 7,8 мільйона штук. Таке рішення дозволяє заощаджувати на виготовленні, транспортуванні та зберіганні дрібних грошей.