Яку монету вилучають з обігу зараз

Рік тому НБУ почав поступово вилучати з обігу 10 копійок, зважаючи на зниження попиту з боку банків і торговельної мережі. Окрім того, регулятор аргументував рішення скороченням витрат на виготовлення, транспортування та зберігання таких монет.

Наразі розмінні монети залишаються платіжним засобом в Україні, однак після потрапляння в банки таку готівку не повертатимуть в обіг, а передаватимуть до НБУ для подальшої утилізації.

Окрім того, 10 копійок також перестали карбувати. Цікаво, що станом на жовтень 2025 року на цей номінал припадало 27,4% від загальної кількості монет в обігу, а це близько 4,1 мільярда штук.



Який вигляд мають 10 копійок / Фото НБУ

Спеціально здавати чи обмінювати 10 копійок громадянам не потрібно. Наприклад, якщо такі монети залишилися в покупця, ними й надалі можна розраховуватися, а продавець за наявності має право видати таку решту. В іншому разі загальну суму в чеку пропонують заокруглювати за такими правилами:

якщо вона закінчується на 1 – 24 копійки , її зменшують до найближчої гривні;

, її зменшують до найближчої гривні; якщо на 25 – 49 копійок , збільшують до 50 копійок;

, збільшують до 50 копійок; якщо на 51 – 74 копійки , зменшують до 50 копійок;

, зменшують до 50 копійок; якщо на 75 – 99 копійок, збільшують до найближчої гривні.

Зауважте! Це не стосується безготівкових розрахунків.

Нагадаємо, "позбутися" дріб'язку українці можуть із користю, долучившись до благодійної акції PowerCoins. До 30 листопада 10 і 50 копійок, а також монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень закликають приносити до банків-партнерів, а зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам, які постраждали від війни.