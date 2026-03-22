Одна банкнота по 10 мільйонів: через що Іран друкує купюри з найбільшим номіналом у світі

Протягом останнього тижня Іран розповсюджує нову купюру номіналом 10 мільйонів ріалів. Як пояснює Нацбанк країни, рішення ухвалили для того, щоб люди мали вільний доступ до готівки. Зокрема нововведення пов'язане з наслідками конфлікту на Близькому Сході.

Що відомо нову іранську купюру?

Про те, у чому особливість банкноти, йдеться в матеріалі Financial Times.

Тегеран випускає нову купюру в 10 мільйонів ріалів, що є найбільшим номіналом в історії. Вартість банкноти складає 7 доларів.

На ній зобразили мечеть Джаме IX століття в Єзді та 2500-річну цитадель Бам на зворотному боці.

Зауважте! Причиною випуску таких грошей є інфляція в країні.

Так держава намагається впоратись із ситуацією під час війни, коли попит на готівку серед людей значно зростає. Іранці стоять в чергах до банкоматів, аби вивести кошти з рахунків.

Водночас у Нацбанку Ірану запевнили, що основними платформами для фінансових операцій є електронні, а також дебетові картки, мобільний та інтернет-банкінг. Щодо нової купюри зазначили, що її ввели "для забезпечення доступу громадськості до готівки".

Зверніть увагу! Фінустанови Ірану запроваджують ліміти на видачу готівки.

Відомо також, що до війни найбільший номінал складав 5 мільйонів ріалів. Як пише FT, ще після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року валюта Ірану втратила майже 40% від вартості.

Як війна в Ірані впливає на світову економіку?

Загострення конфлікту на Близькому Сході спричинило стрімке підвищення цін на нафту та пальне. Однак йдеться не лише про вплив на ринок енергоносіїв.

Зверніть увагу! Це найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах, яке вважають доволі привабливим для інвесторів.

Голова агентства "КиївДімСервіс", партнери якого працюють в ОАЕ, Андрій Романов розповів, що за 2025 рік уклали рекордну кількість угод з дубайською нерухомістю. Йдеться про майже 200 тисяч.

І попри те, що ціни на житло там зросли до 60% – були черги з охочих на купівлю квадратних метрів у місті. Нині ж, у 2026 році, багато угод призупинили, у преміальному сегменті почали продавати квартири зі знижками.

Знижки можуть сягати 20%. Попиту немає, власники, особливо ті, кому терміново потрібно продати, готові добре поступатися,

– пояснив Андрій Романов.

Водночас інша експертка Ірина Луханіна зазначає, що для Дубаю зниження цін на нерухомість у 20 – 25% це не дуже багато. І якщо ситуація стабілізується, ринок швидко поверне втрачене.

