НБУ ліквідовує ще один український банк

НБУ ухвалив рішення ліквідувати ще один український банк. Йдеться саме про "Мотор-банк". Нагадаємо, раніше ця установа належала екскерівнику компанії "Мотор Січ" Вʼячеславу Богуслаєву.

Що відомо про рішення НБУ, щодо "Мотор-Банку"?

Пропозицію про ліквідацію "Мотор-Банку" вніс Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє НБУ.

Читайте також Долар чи євро – що подорожчає в Україні, якщо війна в Ірані загостриться

Важливо! Йдеться про пропозицію від 6 квітня 2026 року.

Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 15 Закону України "Про Національний банк України" та статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб",

– повідомляє НБУ.

Зауважимо, АТ "Мотор-Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних ще 19 лютого 2026 року. Таке рішення регулятор ухвалив на тлі того, що вказана установа не виконала письмову вимогу НБУ щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного терміну.

Важливо! Цей план потрібно було подати після того, як вказаний банк віднесли до категорії проблемних.

Рішення НБУ про ліквідацію "Мотор-Банку" набирає чинності з моменту доведення до установи. Водночас вказаний банк має право його оскаржити. На це є 3 місяці з моменту оприлюднення рішення.

