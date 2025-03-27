Банк в Україні добровільно припиняє роботу: реакція НБУ

В Україні стало на один банк менше. Усе через рішення банк "Портал" добровільно піти з ринку.

В Україні закрився ще один банк

НБУ відкливав ліцензію в банку "Портал". Регулятор також виключив відомості про кредитора з державного реєстру банків. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку

Повідомляють, що банк добровільно пішов з ринку. Зокрема, відомо, що 16 вересня 2024 року акціонер банку ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Проте установа припинила свою банківську діяльність 20 лютого 2025 року.

Цікаво! У Нацбанку заявили, що першими державними банками, які можуть виставити на продаж, є "Укргазбанк" та "Сенс Банк". Нагадаємо, що "Сенс Банк" держава Україна націоналізувала в 2023 році. Раніше кредитор належав росіянам, проти яких РНБО ввела санкції.

Додамо, що банк "Портал" – це 10 банк в Україні, який вирішив припинити діяльність за власною ініціативою. Схожу процедуру пройшли ще такі банки:

"Вернум Банк";

"БМ Банк";

"ДіВі Банк";

КБ "Фінансовий партнер";

"Апекс-Банк";

"Промислово-фінансовий банк";

"Кредит Оптима Банк";

"Розрахунковий центр";

"Альпарі Банк".

Нагадаємо, що два банки в Україні закривають низку відділень. Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк". Для прикладу, ПУМБ закриває свою філію в Краматорську, що на Донеччині.