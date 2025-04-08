НБУ оштрафував 6 банків в Україні на понад 60 мільйонів гривень

Нацбанк оштрафував відразу декілька банків в Україні. Регулятор також пояснив, що саме порушили кредитори, вказавши суми штрафів для них.

НБУ оштрафував 6 банків в Україні

У березні 2025 року НБУ оштрафував відразу 6 українських банків. Головна причина – це порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Найбільший штраф отримав банк колишенього президента України Петра Порошенка. Йдеться про АТ "Міжнародний інвестиційний банк". НБУ наклав на кредитора штраф у розмірі 20,5 мільйона гривень. Друге місце за розміром штрафу займає банк "Український капітал". Йдеться про штраф у розмірі 20 мільйонів гривень.

Нацбанк виявив такі порушення в обох банках:

Неналежне виконання обов'язку щодо здійснення коректної перевірки клієнтів.

Неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Нагадаємо, що банки проводять ризик профіль кожного клієнта. Це пов'язано з тим, що робота банків пов'язана з різними ризиками, які стосуються фінансових операцій. Проводячи перевірку своїх клієнтів, банки намагаються знизити ризики для себе.

Штрафти інших банків: