НБУ оштрафовал 6 банков в Украине

В марте 2025 года НБУ оштрафовал сразу 6 украинских банков. Главная причина – это нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Самый большой штраф получил банк бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идет об АО "Международный инвестиционный банк". НБУ наложил на кредитора штраф в размере 20,5 миллиона гривен. Второе место по размеру штрафа занимает банк "Украинский капитал". Речь идет о штрафе в размере 20 миллионов гривен.

Нацбанк обнаружил такие нарушения в обоих банках:

Ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению корректной проверки клиентов.

Ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Напомним, что, что банки проводят риск профиль каждого клиента. Это связано с тем, что работа банков связана с различными рисками, которые касаются финансовых операций. Проводя проверку своих клиентов, банки пытаются снизить риски для себя.

Штрафы других банков: