Є секрет: чому в Україні банки під час війни працюють, а в ОАЕ ні
- В ОАЕ кілька великих банків не працюють через атаку Ірану, яка викликала пожежу в дата-центрі AWS.
- Українські банки продовжують функціонувати завдяки надійній ІТ-інфраструктурі, навіть під час війни.
Стало відомо, що в ОАЕ повністю не працюють чи функціонують зі значними перебоями одразу декілька великих банків. Причиною цього називають атаку Ірану.
Чому українські банки працюють, попри війну?
Українські банки продовжують функціонувати, зокрема, завдяки надійній ІТ-інфраструктурі, повідомляє Олег Гороховський.
Сьогодні українські банки здебільшого мають одну з найнадійніших і найбільш зарезервованих ІТ-інфраструктур у світі.
Гороховський нагадав, що за 4 роки повномасштабної війни жоден український банк не припинив обслуговувати українців, внаслідок бойових дій. Бізнесмен також іронічно прокоментував ситуацію в ОАЕ.
У хлопців, схоже, всі клієнтські дані просто в хмарі. Від душі!,
– сказав Гороховський, щодо банків, які припинили роботу в ОАЕ.
Що сталося з банками в ОАЕ?
Іран атакував дронами інфраструктуру на території ОАЕ. Зокрема, виникла пожежа дата-центрі AWS (Amazon Web Services), повідомляє BBC.
Інциденти сталися в неділю вранці, і Amazon Web Services (AWS) заявила на той час, що "об'єкти" влучили в центр обробки даних в ОАЕ, спричинивши "іскри та вогонь",
– вказує видання.
Які банки в ОАЕ перестали працювати та, коли почнуть?
Наразі відомо про перебої в роботі декількох великих банків ОАЕ. Йдеться, зокрема, про такі установи, як: First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Emirates NBD та Emirates Islamic.
Спеціалісти працюють над відновленням ураженої інфраструктури AWS. Водночас вони рекомендують клієнтам зробити резервну копію даних, а також – переносити робочі навантаження до альтернативних центрів AWS. Йдеться саме про об'єкти, які знаходяться в іншій частині світу.