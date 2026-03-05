Є секрет: чому в Україні банки під час війни працюють, а в ОАЕ ні

Стало відомо, що в ОАЕ повністю не працюють чи функціонують зі значними перебоями одразу декілька великих банків. Причиною цього називають атаку Ірану.

Чому українські банки працюють, попри війну?

Українські банки продовжують функціонувати, зокрема, завдяки надійній ІТ-інфраструктурі, повідомляє Олег Гороховський.

Олег Гороховський Співвласник Monobank Сьогодні українські банки здебільшого мають одну з найнадійніших і найбільш зарезервованих ІТ-інфраструктур у світі.

Гороховський нагадав, що за 4 роки повномасштабної війни жоден український банк не припинив обслуговувати українців, внаслідок бойових дій. Бізнесмен також іронічно прокоментував ситуацію в ОАЕ.

У хлопців, схоже, всі клієнтські дані просто в хмарі. Від душі!,

– сказав Гороховський, щодо банків, які припинили роботу в ОАЕ.

Що сталося з банками в ОАЕ?

Іран атакував дронами інфраструктуру на території ОАЕ. Зокрема, виникла пожежа дата-центрі AWS (Amazon Web Services), повідомляє BBC.

Інциденти сталися в неділю вранці, і Amazon Web Services (AWS) заявила на той час, що "об'єкти" влучили в центр обробки даних в ОАЕ, спричинивши "іскри та вогонь",

– вказує видання.

Які банки в ОАЕ перестали працювати та, коли почнуть?