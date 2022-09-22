Прибутки та доходи банківського сектору України: в НБУ назвали конкретні цифри

Українська банківська система продовжує працювати. У Нацбанку оприлюднили дані щодо того, скільки цей сектор заробив із січня до серпня 2022 року.

Загалом за цей період українська банківська система отримала прибуток у розмірі 8,43 мільярда гривень. Для порівняння, це в 5,4 раза менше, ніж за аналогічний проміжок часу у 2021 році. Тоді йшлося про 45,6 мільярда гривень.

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Фінансові показники банків за січень – серпень 2022 року

Водночас доходи українських банків з січня по серпень виросли на 32% у порівнянні з даними за аналогічний період попереднього року. Тож ця сума становить 227,5 мільярда гривень.

Тоді як витрати банківського сектору пішли вгору на 72% до 219 мільярдів гривень. Зокрема, частка відрахувань до резервів стала більшою у 12,4 раза. Йдеться про 89,4 мільярда гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда у Нью-Йорку відкрили захід UN Global Compact, головна ціль якого – це післявоєнна відбудова України.

До цього повідомляли, що за другий квартал (квітень – липень) поточного року банки заробили завдяки торгівлі валютою 12,4 мільярда гривень. Це у 6 разів більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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