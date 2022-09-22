В целом за этот период украинская банковская система получила прибыль в размере 8,43 миллиарда гривен. Для сравнения это в 5,4 раза меньше, чем за аналогичный промежуток времени в 2021 году. Тогда речь шла о 45,6 миллиардах гривен.
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Финансовые показатели банков за январь – август 2022 года
В то же время, доходы украинских банков с января по август выросли на 32% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года. Так что эта сумма составляет 227,5 миллиарда гривен.
В то время как расходы банковского сектора пошли вверх на 72% до 219 миллиардов гривен. В частности, доля отчислений в резервы стала больше в 12,4 раза. Речь идет о 89,4 миллиарда гривен.
До этого сообщалось, что за второй квартал (апрель – июль) текущего года банки заработали благодаря торговле валютой 12,4 миллиарда гривен. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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21 сентября 2022 года Владимир Зеленский побеседовал с руководством одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире и США – Goldman Sachs. Он подчеркнул, что поддержка нашей экономики сейчас – шаг к их выигрышу в будущем.
Также президент Украины за несколько дней до этого переговорил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Ключевой темой встречи, которая прошла в формате видеоконференции, были инвестиции в Украину.