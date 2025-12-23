Суми шокують: скільки насправді тримають українці в банках
- Станом на 1 грудня 2025 року українці тримали в банках 1 552,8 мільярда гривень, що на 18 мільярдів більше ніж у попередньому місяці.
- ФГВФО надає 100% гарантії на вклади під час воєнного стану, а після його завершення сума відшкодування буде обмежена.
Як показує статистика, станом на 1 грудня 2025, українці тримали в банках 1 552,8 мільярда гривень. Йдеться по вклади фізосіб, у тому числі – фізичних осіб-підприємців.
Що відомо про вклади українців у банках?
Зараз сума вкладів на 18 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 мільярда гривень,
– наголошується в повідомленні.
Розподіляються вклади фізосіб, відносно вибраної валюти так:
- загальна сума вкладів фізосіб, станом на 1 грудня 2025, у національній валюті сягнула – 1 021,3 мільярда гривень (це на 11,1 мільярда гривень більше ніж у листопаді цього року);
- а вкладів у іноземній валюті – 531,5 мільярда гривень (це на 6,9 мільярда гривень більше ніж у листопаді 2025).
Цікаво, що більшість вкладників мають на рахунках менш як 200 000 гривень – 57,77% від загальної кількості. Інші громадяни мають такі вклади:
- від 200 000 до 400 000 гривень – 0,98% від загальної кількості осіб;
- від 400 000 до 600 000 гривень – 0,38%;
- більш як 600 000 гривень – 0,61%.
Зауважимо, що ФГВФО надає 100% гарантії на вклади на період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії, для:
- усіх фізосіб;
- у тому числі – ФОП, повідомляє ВРУ.
Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень,
– йдеться у повідомленні.
Що важливо знати про банки в Україні зараз?
Зараз усі банки України є учасниками ФГВФО. Для розуміння, станом на 1 грудня 2025, в реєстрі Фонду зафіксовано 60 банків.
Раніше банків в Україні було значно більше. Усе змінилось після початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року загалом 8 банків розпочали процедуру ліквідації. Йдеться, зокрема, про АТ "Банк Січ" та АТ "Укрбудінвестбанк".