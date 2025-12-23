Укр Рус
23 декабря, 20:45
3

Суммы шокируют: сколько на самом деле держат украинцы в банках

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • По состоянию на 1 декабря 2025 года украинцы держали в банках 1 552,8 миллиарда гривен, что на 18 миллиардов больше чем в предыдущем месяце.
  • ФГВФЛ предоставляет 100% гарантии на вклады во время военного положения, а после его завершения сумма возмещения будет ограничена.

Как показывает статистика, по состоянию на 1 декабря 2025, украинцы держали в банках 1 552,8 миллиарда гривен. Речь идет о вкладах физлиц, в том числе физических лиц-предпринимателей.

Что известно о вкладах украинцев в банках?

Сейчас сумма вкладов на 18 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем месяце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 миллиарда гривен, 
– отмечается в сообщении.

Распределяются вклады физлиц, относительно выбранной валюты так:

  • общая сумма вкладов физлиц, по состоянию на 1 декабря 2025, в национальной валюте достигла – 1 021,3 миллиарда гривен (это на 11,1 миллиарда гривен больше чем в ноябре этого года);
  • а вкладов в иностранной валюте – 531,5 миллиарда гривен (это на 6,9 миллиарда гривен больше чем в ноябре 2025).

Интересно, что большинство вкладчиков имеют на счетах менее 200 000 гривен – 57,77% от общего количества. Другие граждане имеют такие вклады:

  • от 200 000 до 400 000 гривен – 0,98% от общего количества лиц;
  • от 400 000 до 600 000 гривен – 0,38%;
  • более 600 000 гривен – 0,61%.

Заметим, что ФГВФЛ предоставляет 100% гарантии на вклады на период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия, для:

  • всех физлиц;
  • в том числе – ФЛП, сообщает ВРУ.

Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривен, 
– говорится в сообщении.

Что важно знать о банках в Украине сейчас?

  • Сейчас все банки Украины являются участниками ФГВФЛ. Для понимания, по состоянию на 1 декабря 2025, в реестре Фонда зафиксировано 60 банков.

  • Ранее банков в Украине было значительно больше. Все изменилось после начала полномасштабного вторжения. С 2022 года в целом 8 банков начали процедуру ликвидации. Речь идет, частности, об АО "Банк Сич" и АО "Укрстройинвестбанк".