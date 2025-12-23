Суммы шокируют: сколько на самом деле держат украинцы в банках
- По состоянию на 1 декабря 2025 года украинцы держали в банках 1 552,8 миллиарда гривен, что на 18 миллиардов больше чем в предыдущем месяце.
- ФГВФЛ предоставляет 100% гарантии на вклады во время военного положения, а после его завершения сумма возмещения будет ограничена.
Как показывает статистика, по состоянию на 1 декабря 2025, украинцы держали в банках 1 552,8 миллиарда гривен. Речь идет о вкладах физлиц, в том числе физических лиц-предпринимателей.
Что известно о вкладах украинцев в банках?
Сейчас сумма вкладов на 18 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем месяце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Читайте также Такого не ожидал никто: стоимость золота и серебра выросла до рекордных максимумов
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 миллиарда гривен,
– отмечается в сообщении.
Распределяются вклады физлиц, относительно выбранной валюты так:
- общая сумма вкладов физлиц, по состоянию на 1 декабря 2025, в национальной валюте достигла – 1 021,3 миллиарда гривен (это на 11,1 миллиарда гривен больше чем в ноябре этого года);
- а вкладов в иностранной валюте – 531,5 миллиарда гривен (это на 6,9 миллиарда гривен больше чем в ноябре 2025).
Интересно, что большинство вкладчиков имеют на счетах менее 200 000 гривен – 57,77% от общего количества. Другие граждане имеют такие вклады:
- от 200 000 до 400 000 гривен – 0,98% от общего количества лиц;
- от 400 000 до 600 000 гривен – 0,38%;
- более 600 000 гривен – 0,61%.
Заметим, что ФГВФЛ предоставляет 100% гарантии на вклады на период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия, для:
- всех физлиц;
- в том числе – ФЛП, сообщает ВРУ.
Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривен,
– говорится в сообщении.
Что важно знать о банках в Украине сейчас?
Сейчас все банки Украины являются участниками ФГВФЛ. Для понимания, по состоянию на 1 декабря 2025, в реестре Фонда зафиксировано 60 банков.
Ранее банков в Украине было значительно больше. Все изменилось после начала полномасштабного вторжения. С 2022 года в целом 8 банков начали процедуру ликвидации. Речь идет, частности, об АО "Банк Сич" и АО "Укрстройинвестбанк".