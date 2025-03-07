НБУ звернувся до банків України

Національний банк України повідомив, що клієнти досить часто надають банкам підроблені документи, які нібито є підвердженням їхньої господарської діяльності, оплати платежів тощо. Регулятор виявив такі випадки під час проведення перевірок, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У Нацбанку пояснили, що такі дії клієнтів створють для банків ситуації з високим рівнем ризику. Зокрема, йдеться про те, банки можуть використатати для відмивання коштів або фінансування тероризму, вчинення інших кримінальних правопорушень тощо.

До теми! Банки в Україні можуть надавати клієнтам особливий статус після перевірки. Йдеться про ризик-профіль клієнтів, який стоворюють кредитори. Якщо банк має підозри щодо діяльності або фінансів клієнта, то може віднести його до категорії клієнтів високого ризику.

Аби запобігти таким ризикам, НБУ радить українським банкам обмінюватися інформацією щодо рахунків клієнтів, яких підозрюють у наданні фіктивних документів. Водночас центробанк підкреслив, що така інформація може надаватися лише зі згоди клієнта, оскільки варто враховувати правила розкриття інформації, яка відноситься до банківської таємниці.

Крім того, НБУ закликав кредторів перевіряти на достовірність отриману інформацію від клієнтів, як-от фінансову звітність. Для цього цього можна використати такі сервіси: