НБУ обратился к банкам Украины

Национальный банк Украины сообщил, что клиенты довольно часто предоставляют банкам поддельные документы, которые якобы являются подтверждением их хозяйственной деятельности, оплаты платежей и тому подобное. Регулятор обнаружил такие случаи во время проведения проверок, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В Нацбанке объяснили, что такие действия клиентов создают для банков ситуации с высоким уровнем риска. В частности, речь идет о том, банки могут использовать для отмывания средств или финансирования терроризма, совершения других уголовных преступлений и тому подобное.

К теме! Банки в Украине могут предоставлять клиентам особый статус после проверки. Речь идет о риск-профиле клиентов, который составляют кредиторы. Если банк имеет подозрения относительно деятельности или финансов клиента, то может отнести его к категории клиентов высокого риска.

Чтобы предотвратить такие риски, НБУ советует украинским банкам обмениваться информацией о счетах клиентов, которых подозревают в предоставлении фиктивных документов. В то же время центробанк подчеркнул, что такая информация может предоставляться только с согласия клиента, поскольку следует учитывать правила раскрытия информации, которая относится к банковской тайне.

Кроме того, НБУ призвал кредиторов проверять на достоверность полученную информацию от клиентов, например финансовую отчетность. Для этого можно использовать такие сервисы: