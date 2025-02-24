Безплатно більше не буде: один із найбільших банків України анонсував важливі зміни

Державний "ПриватБанк" попередив своїх клієнтів про встановлення ціна на послугу, за яку раніше не потрібно було платити. Кредитор також повідомив, коли почне діяти це нововведення.

"ПриватБанк" змінює тариф на одну зі своїх послуг

"ПриватБанк" оголосив про зміну вартості однієї зі своїх послуг. Йдеться про послуги з доставки картки для перевипуску по території Україні, пише 24 Канал з посиланням на "ПриватБанк".

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Раніше за цю послугу банк не стягував ніякої плати. Проте з 1 січня 2026 року ця послуга в "ПриватБанку" буде коштувати 80 гривень. Це сума з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Також "ПриватБанк" планує запровадити диференційований тариф за організацію за доставку перевипущених карток за кордон. Попереджають, що комісія за цю послугу з 2026 року буде різнитися залежно від країни перебування клієнта.

Цікаво! У 2024 році "ПриватБанк" заробив "чистими" 40,1 мільярда доларів. Цей показник виріс на 6% порівняно з 2023 роком. До оподаткування прибуток банку склав 81 мільярд гривень.