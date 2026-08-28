Які зміни чекають на Україну

В коментарі 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що:

банки активніше конкуруватимуть за вкладників;

а позичальники ретельніше оцінюватимуть вартість кредитів.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус Банку" Восени банки працюватимуть в умовах дещо дорожчих грошей та під впливом економічної невизначеності. Однак банківська система від початку повномасштабного вторгнення вже неодноразово доводила здатність досить швидко пристосовуватися до поточних обставин.

По-перше, можливе пришвидшення інфляції.

Подорожчання пального, витрати бізнесу на автономність, логістика та наслідки атак на інфраструктуру закладають у собівартість товарів і послуг. Річна інфляція вже у вересні може наблизитися до 10%. Саме тому липневе рішення НБУ підвищити облікову ставку до 15,5% вважають "кроком на випередження", зокрема аби зберегти привабливість гривневих інструментів.

По-друге, воєнні ризики для енергетики, логістики та паливної інфраструктури.

Для підприємств це означає додаткові витрати на резервне живлення, обладнання та перебудову маршрутів. Водночас зростатиме попит на кредитування – насамперед для енергонезалежності, модернізації й оборотного капіталу.

По-третє, тенденція до погіршення зовнішньоторговельного балансу.

За січень – липень Україна імпортувала товарів на 58,1 мільярда доларів, тоді як експортувала лише на 24,1 мільярда. Додатково обмежувати надходження можуть проблеми з морською логістикою. Щоправда, цей дисбаланс значною мірою компенсують міжнародна фінансова підтримка та резерви НБУ.

За прогнозом регулятора, до кінця року вони можуть зрости до 70 мільярдів доларів, що, на думку експерта, стане своєрідною гарантією відносного спокою на валютному ринку. Принаймні у вересні різких курсових стрибків не очікують. Ціна долара коливатиметься в межах 45 – 45,8 гривні, а євро 51,5 – 53 гривні.

Нагадаємо, восени банки працюватимуть за оновленими вимогами до оцінки кредитного ризику та достатності капіталу. Це передбачає ретельнішу оцінку позичальників і кредитних портфелів, однак не має стати перешкодою для подальшого розвитку кредитування.