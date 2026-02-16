Що впливає на банківський сектор Росії зараз?

Для розуміння, у 2025 році недоплата на 76,6% більша ніж у 2024, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зверніть увагу! За 2023 – 2025 роки сума прострочення зросла на 180%.

У грошовому еквівалентні ситуація з іпотекою в Росії виглядає так:

недоплата по іпотеці в Московській області сягає – 9,70 мільярда рублів;

а в Москві – 7,99 мільярда рублів;

у Краснодарському краї – 7,75 мільярда рублів;

у Тюмені та Санкт-Петербурзі – по 4,80 мільярда рублів.

Цікаво, що ситуація з простроченнями за 11 місяців 2025 року така:

у Республіці Тива прострочення зросли – у 4,8 раза;

Марій Ел – у 4 рази;

у тимчасово окупованому Криму – 3,7 раза;

у Тюменській області – 2 рази.

Експерти банківського сектору Росії песимістично ставляться до перспектив покращання ситуації із протермінованими іпотечними позиками. Нестабільна ситуація з економікою в країні не дає шансів на виправлення,

– вказує українська розвідка.

Збільшився і загальний об'єм проблемних кредитів росіян, наразі ситуація там така:

станом на кінець жовтня 2025, цей об'єм сягнув 2,3 трильйона рублів, показують дані Центрального банку Росії (йдеться саме про роздрібні кредити);

за 2023 – 2025 роки цей показник загалом збільшився на 64%.

Що погіршує ситуацію у банківському секторі?