Що впливає на банківський сектор Росії зараз?
Для розуміння, у 2025 році недоплата на 76,6% більша ніж у 2024, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Читайте також Новий "подарунок" для росіян: Кремль готує важливі зміни
Зверніть увагу! За 2023 – 2025 роки сума прострочення зросла на 180%.
У грошовому еквівалентні ситуація з іпотекою в Росії виглядає так:
- недоплата по іпотеці в Московській області сягає – 9,70 мільярда рублів;
- а в Москві – 7,99 мільярда рублів;
- у Краснодарському краї – 7,75 мільярда рублів;
- у Тюмені та Санкт-Петербурзі – по 4,80 мільярда рублів.
Цікаво, що ситуація з простроченнями за 11 місяців 2025 року така:
- у Республіці Тива прострочення зросли – у 4,8 раза;
- Марій Ел – у 4 рази;
- у тимчасово окупованому Криму – 3,7 раза;
- у Тюменській області – 2 рази.
Експерти банківського сектору Росії песимістично ставляться до перспектив покращання ситуації із протермінованими іпотечними позиками. Нестабільна ситуація з економікою в країні не дає шансів на виправлення,
– вказує українська розвідка.
Збільшився і загальний об'єм проблемних кредитів росіян, наразі ситуація там така:
- станом на кінець жовтня 2025, цей об'єм сягнув 2,3 трильйона рублів, показують дані Центрального банку Росії (йдеться саме про роздрібні кредити);
- за 2023 – 2025 роки цей показник загалом збільшився на 64%.
Що погіршує ситуацію у банківському секторі?
У 2025 році в Росії сильно скоротилися продажі у деяких товарних групах. Наприклад, ноутбуків реалізували менше на 15 – 30%.
Цю ситуацію намагаються пояснити тим, що росіяни витрачаються на найнеобхідніше. Проте і першочергові потреби громадянам Росії закривати складно. Так, наприклад, за перші III квартали 2025 року, продажі вершкового масла в Росії в натуральному вимірі зменшились на 12%.