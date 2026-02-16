Что влияет на банковский сектор России сейчас?

Для понимания, в 2025 году недоплата на 76,6% больше чем в 2024, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Обратите внимание! За 2023 – 2025 годы сумма просрочки выросла на 180%.

В денежном эквиваленте ситуация с ипотекой в России выглядит так:

недоплата по ипотеке в Московской области достигает – 9,70 миллиарда рублей;

а в Москве – 7,99 миллиарда рублей;

в Краснодарском крае – 7,75 миллиарда рублей;

в Тюмени и Санкт-Петербурге – по 4,80 миллиарда рублей.

Интересно, что ситуация с просрочками за 11 месяцев 2025 года такова:

в Республике Тыва просрочки выросли – в 4,8 раза;

Марий Эл – в 4 раза;

во временно оккупированном Крыму – 3,7 раза;

в Тюменской области – 2 раза.

Эксперты банковского сектора России пессимистично относятся к перспективам улучшения ситуации с просроченными ипотечными займами. Нестабильная ситуация с экономикой в стране не дает шансов на исправление,

– указывает украинская разведка.

Увеличился и общий объем проблемных кредитов россиян, сейчас ситуация там такая:

по состоянию на конец октября 2025, этот объем достиг 2,3 триллиона рублей, показывают данные Центрального банка России (речь идет именно о розничных кредитах);

за 2023 – 2025 годы этот показатель в целом увеличился на 64%.

Что ухудшает ситуацию в банковском секторе?