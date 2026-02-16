Что влияет на банковский сектор России сейчас?

Для понимания, в 2025 году недоплата на 76,6% больше чем в 2024, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Читайте также Новый "подарок" для россиян: Кремль готовит важные изменения

Обратите внимание! За 2023 – 2025 годы сумма просрочки выросла на 180%.

В денежном эквиваленте ситуация с ипотекой в России выглядит так:

  • недоплата по ипотеке в Московской области достигает – 9,70 миллиарда рублей;
  • а в Москве – 7,99 миллиарда рублей;
  • в Краснодарском крае – 7,75 миллиарда рублей;
  • в Тюмени и Санкт-Петербурге – по 4,80 миллиарда рублей.

Интересно, что ситуация с просрочками за 11 месяцев 2025 года такова:

  • в Республике Тыва просрочки выросли – в 4,8 раза;
  • Марий Эл – в 4 раза;
  • во временно оккупированном Крыму – 3,7 раза;
  • в Тюменской области – 2 раза.

Эксперты банковского сектора России пессимистично относятся к перспективам улучшения ситуации с просроченными ипотечными займами. Нестабильная ситуация с экономикой в стране не дает шансов на исправление,
– указывает украинская разведка.

Увеличился и общий объем проблемных кредитов россиян, сейчас ситуация там такая:

  • по состоянию на конец октября 2025, этот объем достиг 2,3 триллиона рублей, показывают данные Центрального банка России (речь идет именно о розничных кредитах);
  • за 2023 – 2025 годы этот показатель в целом увеличился на 64%.

Что ухудшает ситуацию в банковском секторе?

  • В 2025 году в России сильно сократились продажи в некоторых товарных группах. Например, ноутбуков реализовали меньше на 15 – 30%.

  • Эту ситуацию пытаются объяснить тем, что россияне тратятся на самое необходимое. Однако и первоочередные потребности гражданам России закрывать сложно. Так, например, за первые III кварталы 2025 года, продажи сливочного масла в России в натуральном измерении уменьшились на 12%.